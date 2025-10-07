Чад прекратил работу с организацией, в руководство которой входит принц Гарри

В течение последних 15 лет "Африканские заповедники" работали в Чаде совместно с правительством страны над восстановлением популяции слонов

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Чада отозвало лицензию на работу в стране у некоммерческой природоохранной организации "Африканские заповедники" (African Parks), в руководство которой входит британский принц Гарри, обвинив ее в плохом менеджменте и неспособности противостоять браконьерству. Об этом сообщил новостной портал Africa news.

"Африканские заповедники" продемонстрировали грубое и неуважительное отношение к правительству", - приводит издание слова министра охраны окружающей среды, рыболовства и устойчивого развития Чада Хасана Бахит Джамуса. Он указал на резкий рост случаев браконьерства и отсутствие инвестиций в заповедники, управляемые природоохранной организацией. Кто конкретно и как проявил грубость и неуважение к властям Чада, не раскрывается.

В течение последних 15 лет "Африканские заповедники" работали в Чаде совместно с правительством страны над восстановлением популяции слонов в заповедниках Закума и Синиака-Миния и в борьбе на их территории с браконьерством.

Организация "Африканские заповедники" была создана в 2000 году в ЮАР, ее штаб-квартира расположена в Йоханнесбурге. Сейчас она управляет 23 заповедниками в 13 странах. В организации работают более 5 тыс. человек. Принц Гарри занимал пост ее президента, а сейчас входит в совет директоров.