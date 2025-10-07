Мишустин 8 октября посетит агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 октября посетит 27-ю Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень".

Председатель правительства выступит на пленарном заседании выставки по теме "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК". Мишустин также вручит государственные награды работникам агропромышленного комплекса.

В мероприятиях выставки примут участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

О выставке

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" представляет собой главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года.

Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.