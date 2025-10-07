В "Сириусе" пройдет форум инновационных финансовых технологий "Финополис-2025"

Организаторами выступают Банк России совместно с представителями IT-отрасли и рынка финансов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий "Финополис-2025" пройдет с 8 по 10 октября на федеральной территории "Сириус". Его организаторами выступают Банк России совместно с представителями IT-отрасли и финансового рынка.

В рамках форума пройдет пленарная дискуссия "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса". Ее модератором станет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова проведет встречу "Старт в новом цифровом ландшафте: будущее идентификации", где обсудят новые механизмы и формы идентификации.

Среди других значимых мероприятий дискуссия "Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса" под руководством заместителя председателя ЦБ Зульфии Кахрумановой. В последний день форума, 10 октября, модератором сессии "Человек в эпоху финтеха: защита или гиперопека?" вновь выступит Набиуллина.

На площадке форума соберутся компании финтех- и IT-сферы, государственные деятели, топ-менеджеры и представители образовательных организаций. Будут обсуждаться актуальные вопросы цифровизации финансового рынка, включая механизмы идентификации, цифровой рубль, регулирование цифровых инноваций и искусственный интеллект в финансовой сфере.

