Исследование: самые частые страховые случаи у туристов - ОРВИ, инфекции и травмы

За три года количество оформленных семейных полисов для выезда за границу увеличилось более чем вдвое, сообщили в компании "Ингосстрах" и онлайн-сервисе OneTwoTrip

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Самыми частыми страховыми случаями, с которыми обращаются российские туристы, являются ОРВИ, острые кишечные инфекции и различные травмы. Об этом говорится в совместном исследовании страховой компании "Ингосстрах" и онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"По данным "Ингосстраха", на протяжении последних трех лет самые частые страховые случаи у путешественников вызывали ОРВИ, острые кишечные инфекции, а также различные травмы", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, количество оформленных семейных полисов для выезда за границу увеличилось за три года более чем в два раза - с 161 тыс. летом 2023 года до почти 350 тыс. в 2025 году. Для индивидуальных путешественников рост еще более заметен: с 205 тыс. до 516 тыс. Основной риск, который семьи включают в договор, медицинские расходы (в 99% случаев).

Как отметили эксперты, доля семейных турпоездок россиян растет. В летний сезон 2023 года 13% бронирований отелей приходились на поездки с детьми, в 2024 году - 14%, в 2025 году - 15%. Турция стабильно занимает первое место среди направлений для семейного отдыха (60% бронирований в 2025 году). В тройку также входят Египет (13%) и ОАЭ (8%). У туристов без детей, помимо Турции (66%) и Египта (9%), также популярен Вьетнам (8%).

Расходы на отдых у семей с детьми растут быстрее, чем у туристов без них. Средний чек на бронирование отеля с детьми увеличился с 16,6 тыс. рублей в 2023 году до 23,5 тыс. рублей в 2025 году. У путешественников без детей - с 12,6 тыс. рублей до 15,6 тыс. рублей за тот же период, отмечается в исследовании.