Объем экспорта пищевой продукции при поддержке МЭЦ увеличился на 94%

Показатель составил 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Объем поддержанного Московским экспортным центром (МЭЦ) экспорта пищевой продукции за первое полугодие 2025 года вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 5,8 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Столичные продукты питания пользуются спросом за рубежом. При поддержке города московские предприниматели поставляют в дружественные страны конфеты, консервы, мороженое, безалкогольные напитки, детское питание, снеки и другую продукцию. Пищевая отрасль стала лидером по поддержанному городом экспорту: за первое полугодие 2025 года сумма поставок превысила 5,8 млрд рублей", - отметила Кострома.

По ее словам, основными направлениями поставок стали Китай и страны СНГ, в частности Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. "Основным направлением данного вида экспорта стал Китай: за указанный период столичные предприниматели поставили в эту страну продукты питания на 3,4 млрд рублей. Среди других лидеров по поддержанному экспорту продуктов питания из Москвы - Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан", - добавила Кострома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на долю столицы приходится пятая часть компаний-экспортеров в России.

МЭЦ создан правительством Москвы в 2017 году для финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей города в целях продвижения столичных товаров и услуг на зарубежных рынках. Его курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.