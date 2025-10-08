Ростех разработал устройство для перехвата видео с дронов

"Огонек" позволяет объективно оценивать опасность и вовремя эвакуироваться с позиции при обнаружении приближающегося беспилотника, сообщили в госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" спроектировал портативное устройство пассивной детекции беспилотников противника "Огонек", сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации Ростех разработал новое портативное устройство пассивной детекции БПЛА - "Огонек". Оно перехватывает видеосигнал с вражеских дронов. Это позволяет объективно оценивать опасность и вовремя эвакуироваться с позиции при обнаружении приближающегося беспилотника. Само изделие невидимо для радиолокационной разведки. Аппарат успешно прошел испытания в зоне боевых действий", - информировали в Ростехе.

Там пояснили, что принцип работы устройства заключается в том, что оно обнаруживает радиопоток беспилотника и выделяет из него именно видеосигналы. По ним аппаратура классифицирует дроны FPV, DJI и Autel. Благодаря этому исключается возможность захвата ложных целей - таких как источники сигналов Wi-Fi или LTE.

Отмечается, что "Огонек" сканирует окружающее пространство по всем направлениям в радиусе 360 градусов на наличие радиосигналов в широком диапазоне частот. Благодаря пассивному принципу работы противник не видит устройство, что повышает безопасность работы оператора. Изделие способно функционировать в самых разнообразных ландшафтах - в городе, на открытой местности или в лесу.

"Прибор имеет небольшие габариты и может устанавливаться на крыше даже легкового автомобиля. Питается он от обычного прикуривателя. В качестве дисплея оператора применяется любое портативное устройство с операционной системой Android. Сейчас мы ведем подготовку к серийному производству "Огонька", - рассказали в холдинге.