МЭР: для роста креативной экономики нужно привлекать 75 тыс. специалистов

Минэкономразвития разрабатывает системные инструменты для разной аудитории, рассказала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Для роста креативной экономики необходимо ежегодно привлекать 75 тыс. специалистов, Минэкономразвития разрабатывает системные инструменты для разной аудитории. Об этом в интервью ТАСС в преддверии форума "Креативный код. Россия" сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Читайте также

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова: креативная экономика — мягкая сила

"75 тыс. специалистов необходимо привлекать ежегодно для роста креативной экономики. Мы разрабатываем системные инструменты, и по этому направлению тоже. Они ориентированы на разную аудиторию. В настоящий момент Минэкономразвития России прорабатывает интеграцию модулей по креативным индустриям в основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры - например, "Информационные системы и технологии", "Программная инженерия", "Туризм", - сказала она.

Илюшникова подчеркнула, что министерство также плотно взаимодействует с учреждениями высшего образования, в частности, с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

По словам замминистра, Минэкономразвития также планирует встроить отдельные треки в Всероссийскую студенческую олимпиаду "Я - профессионал". "Мероприятие работает как мощный социальный лифт для талантливых студентов, как система кадрового обеспечения для бизнеса и как драйвер повышения качества образования для всей креативной индустрии. Она соединяет образование, таланты и рынок труда в единую эффективную экосистему", - констатировала она.

Еще одна мера, ориентированная на студентов, - программа "Стартап как диплом". Как отметила Илюшникова, это будет возможностью для выпускников защитить выпускные квалификационные работы в формате стартапа по креативным специальностям.

"И конечно, планируем реализацию программы повышения квалификации "Управление в сфере креативных индустрий" для представителей органов региональной власти и бизнеса", - заключила замминистра экономического развития.