Эксперт Багишвили ожидает сбалансированного мирового рынка лития до 2030 года

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отметила, что России планирует добычу этого металла

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мировой рынок лития сможет быть сбалансированным до 2030 года, несмотря на рост спроса на него. Такое мнение высказала ТАСС аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили.

"Я все-таки ожидаю некоторого баланса до 2028 года точно. Коллеги делятся, что они ожидают дефицита. До 2028-2030 года что-то на уровне баланса", - отметила Багишвили.

По ее словам, спрос на литий в мире растет, в том числе благодаря серьезному увеличению потребностей в системах хранения энергии - в прошлом году этот сегмент увеличился на 62%.

Она также отметила, что РФ планирует добычу лития, однако пока зависит от его импорта.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов говорил, что предложение лития в мире сейчас превышает спрос, несмотря на прогнозы роста потребления, а цена этого металла за полтора года упала в семь раз. По его прогнозу, за следующие 10 лет рост потребления лития в мире составит от примерно 200 тыс. тонн до 800 тыс. тонн. По словам Казанова, лития у России сейчас "очень много". В РФ существуют 18 месторождений лития с суммарными запасами примерно 3,5 млн тонн.