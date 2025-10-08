ЕС побудит предприятия внедрять ИИ из-за отставания от США

Только 14% европейских компаний используют искусственный интеллект, говорится в стратегии объединения в этой области

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Новая стратегия Европейского союза в области искусственного интеллекта (ИИ) предусматривает ускоренное внедрение таких технологии в экономику, поскольку лишь 14% европейских компаний пользуются ИИ в своей деятельности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект стратегии.

Ввиду доминирования США в данной сфере, где около 60% малых предприятий регулярно применяют технологии, в Брюсселе намерены "принять меры, направленные на стимулирование использования ИИ в экономике", говорится в документе. По данным издания, речь идет об 11 секторах, включая военную промышленность, фабричное производство, сельское хозяйство, здравоохранение и транспорт.

Газета отмечает, что проект не предполагает "погони за доморощенными моделями ИИ", а ЕС признает провал в разработке собственных технологий. Однако зависимость Евросоюза от импорта специализированного оборудования представляет угрозу для цепочек поставок, говорится в публикации.

В среднем в мире, как подсчитали эксперты компании McKinsey, ИИ использует порядка 78% предприятий.