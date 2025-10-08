Новосибирская сеть АЗС сообщила о приостановке продажи бензина АИ-92

Этот вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска, сообщили в компании "Прайм"

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Сеть "Прайм", которая насчитывает 28 АЗС в Новосибирской области, сообщила о приостановке продажи бензина марки АИ-92. Сообщение об этом опубликовано на странице сети во "ВКонтакте".

"С сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сейчас этот вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска. ТАСС обратился за комментарием в региональный Минпромторг.

По данным на сайте, "Прайм" работает на протяжении 30 лет и насчитывает 28 АЗС в регионе. Фирма позиционирует себя одним из лидеров на рынке нефтепродуктов в Новосибирске. Также она занимается оптовыми поставками нефтепродуктов со своей нефтебазы, говорится на сайте.

Правительство РФ наблюдает небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, но он покрывается за счет накопленных остатков, говорил в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак. Правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года.