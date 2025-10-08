"Делимобиль" запустил управление дверями арендованного автомобиля через Bluetooth

В компании отметили, что разработали это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" внедрил для своих пользователей возможность управления дверями автомобиля при помощи технологии Bluetooth после начала аренды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Делимобиль" внедряет возможность для каждого пользователя управлять автомобилем через Bluetooth после начала аренды. Компания разработала это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что интеграция Bluetooth в схему взаимодействия между смартфоном и автомобилем уже была протестирована "Делимобилем" ранее с помощью сотрудников сервиса и в связи с нестабильной работой мобильного интернета весной-летом 2025 года было принято решение добавить проверенный функционал в приложение для пользователей.

"В приоритет была поставлена бесшовность взаимодействия пользователя с машиной, - пояснили в пресс-службе. - Водителю будет достаточно один раз дать разрешение приложению "Делимобиль" на использование Bluetooth. После этого в любой ситуации приложение будет выбирать максимально эффективный способ связи с машиной. Если после старта аренды пропала сеть, пользователь без проблем сможет открывать и закрывать машину".

Функция доступна более чем на 85% парка "Делимобиля" из более 30 тысячи машин.