Ricci: объем ввода складов в Подмосковье вырос в 2,2 раза с начала 2025 года

Аналитики объясняют рост ввода бумом спроса и низкой вакансией, наблюдавшихся в 2023-2024 годах, побудивших девелоперов наращивать спекулятивное строительство

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Объем введенных в эксплуатацию складских помещений в Московском регионе за январь-сентябрь 2025 года достиг 1,1 млн кв. м, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года - 503 тыс. кв. м площадей. Об этом говорится в материалах инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Объем введенных в эксплуатацию складских объектов достиг 1,122 млн кв. м, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года - 503 тыс. кв. м площадей. Согласно прогнозам, до конца года к введению планируется еще 1,4 млн кв. м площадей", - отмечается в материалах.

Аналитики объясняют рост ввода бумом спроса и низкой вакансией, наблюдавшихся в 2023-2024 годах, побудивших девелоперов наращивать спекулятивное строительство (возведение объекта не под конкретного арендатора или покупателя). Доля такого строительства в общем объеме ввода складских площадей по итогам трех кварталов этого года достигла 54%, что стало самым большим показателем за последние пять лет. На момент завершения строительства 37% площадей от всего введенного объема оставались свободными. Доля строящихся объектов под конкретного заказчика (формат build-to-suit (BTS) составила 46%. Согласно прогнозам, к концу 2025 года 49% строящихся объектов будет реализовано спекулятивно, а 51% - по схеме BTS. Среди объектов, запланированных к вводу до конца года, 63% площадей не заняты.

Отмечается, что основная доля ввода складов пришлась на южное (57,5%), юго-восточное (13%) и юго-западное (11%) направления столичного региона.

Параллельно развивается рынок помещений производственно-складского назначения light industrial - за первые три квартала этого года в сегменте введено более 250 тыс. кв. м. площадей.

"Рынок вступает в фазу повышенного предложения, что может усилить конкуренцию между девелоперами и создаст более выгодные условия для арендаторов", - приводятся в материалах слова директора департамента складской недвижимости Ricci Алексея Слепова.