Цыденов: Бурятии для покрытия дефицита электроэнергии нужна генерация

Установленная мощность электростанций республики по состоянию на начало 2025 года составила 1 645,77 МВт, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 8 октября. /ТАСС/. Дополнительная генерация за счет модернизации объектов энергетики необходима Бурятии для покрытия дефицита электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

7 октября в Якутске состоялось заседание совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэнерго России подготовить предложения по строительству новых объектов генерации на Дальнем Востоке.

"У нас по республике дефицит порядка 690 МВт. Минэнерго России объявило, что будет проведен дополнительный конкурс по строительству более 1 ГВт мощности электрогенерации. Мы планируем, что наши предприятия, в частности, "Интер РАО", Гусиноозерская ГРЭС, будут участвовать в этом конкурсе. Нам нужна дополнительная мощность по электроэнергии", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

На заседании совета он отметил, что в 2024 году республика приняла участие в конкурсе Минэнерго России, на который были заявлены и прошли конкурсный отбор два проекта ТГК-14 по модернизации объектов генерации. Заключен контракт с Уральским турбинным заводом на поставку двух турбин мощностью до 90 МВт каждая. Но этого, подчеркнул глава Бурятии, недостаточно.

В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии сообщили ТАСС, что установленная мощность электростанций энергосистемы республики по состоянию на начало 2025 года составила 1 645,77 МВт.