Отсрочка по акцизу на жидкую сталь затронет всех сталеваров
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Постановление об отсрочке уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье до 1 декабря 2025 года будет распространяться на металлургические предприятия, осуществляющие выплавку стали и добычу железной руды, и вступит в силу после принятия документа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Соответствующее поручение правительства есть, Минфину поручено внести соответствующее постановление правительства. Отсрочка будет действовать с момента принятия документа и до 1 декабря 2025 года. Предполагается, что действие документа будет распространяться на металлургические предприятия, осуществляющие выплавку стали и добычу железной руды", - сказали в министерстве.
ТАСС направил запрос в Минфин РФ.
Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал журналистам, что правительство РФ поручило отсрочить уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье до 1 декабря 2025 года.
В Минпромторге говорили ТАСС, что министерство рассматривает возможность отсрочки на три месяца для металлургических компаний по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье.