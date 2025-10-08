В Мексике допустили потерю $15 млрд от новых пошлин Трампа

Речь идет о платежах на грузовики, отметил заместитель министра экономики по внешней торговле Луис Росендо Гутьеррес

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Новые таможенные пошлины на грузовики, которые администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести с 1 ноября, могут стоить Мексике $15 млрд, поскольку страна является основным поставщиком грузовых авто в США. С такой оценкой выступил заместитель министра экономики Мексики по внешней торговле Луис Росендо Гутьеррес.

"Пошлины на тяжелые грузовики окажут влияние на экспорт на сумму $15 млрд", - сказал он на форуме, организованном агентством Bloomberg.

Он добавил, что 70% тяжелых грузовиков, которые закупают США, поставляет Мексика, поэтому они важны для экономики страны. Агентство отмечает, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее заявила, что намерена обсудить с Трампом новые пошлины. Она отметила, что Мексика может пострадать от пошлин сильнее всех, несмотря на то, что изменение коснется всех ввозимых в США грузовиков, а не только мексиканских.

Трамп 6 октября объявил о введении с 1 ноября пошлины в размере 25% на все средние и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран.

12 июля президент США заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. По его словам, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила. Как заявил Трамп, пошлины будут отменены, если Мексика начнет производить свою продукцию на территории США. Позже по итогам телефонного разговора с мексиканским лидером Трамп согласился продлить торговые переговоры и действующие договоренности с Мексикой на 90 дней.