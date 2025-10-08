В Монголии будут лишать лицензии за умышленное создание дефицита бензина из РФ

Ограничений с российской стороны на поставку бензина и дизельного топлива не было, отметил премьер-министр Гомбожавын Занданшатар

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 8 октября. /ТАСС/. Россия не вводила ограничений на поставку в Монголию нефтепродуктов, умышленное создание их дефицита монгольскими компаниями должно стать основанием для лишения лицензии. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Гомбожавын Занданшатар.

"Никаких ограничений с российской стороны на поставку в Монголию бензина и дизельного топлива не было. Искусственное создание их дефицита должны расследовать правоохранительные органы и спецслужбы. Примите необходимые меры, вплоть до отзыва лицензий у компаний, умышленно создающих нехватку топлива", - распорядился премьер-министр.

Ранее министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням обратился к населению с информацией о том, что поставки российского бензина и дизельного топлива продолжаются в нормальном режиме, сделаны их запасы на 30 дней. В бюджете 2026 года планируется льготное кредитование предприятий для строительства резервуаров, которые могут хранить не менее месячного запаса топлива. Ранее правительство Монголии постановило увеличить объем резервов нефтепродуктов со 146,5 тыс. тонн в месяц в 2024 году до 179,8 тыс. тонн в 2025 году.

О стабильности поставок дизельного топлива и бензина Монголия и РФ договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского лидера Владимира Путина. Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору с поставками топлива и подчеркнул, что Россия "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами".

Сейчас РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии. В ходе Восточного экономического форума в сентября 2024 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.