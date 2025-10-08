НСПК запустила пилотные проекты по оплате покупок и переводам через QR-коды

По словам гендиректора Национальной системы платежных карт Дмитрия Дубынина, этот инструмент полезен для высокочастотных оплат, где важна скорость, например, в очередях в метро или на кассах

Редакция сайта ТАСС

© Oleg Elkov/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала сервисы для оплаты покупок через смартфон покупателя и для переводов между физическими лицами. Оба сервиса созданы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) и находятся в стадии пилота, сообщил в интервью РБК генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

"Мы планируем внедрить с2с-QR. Это очень интересное решение, когда человек, по сути, сможет в банковском приложении сгенерировать QR-код, задав при этом сумму, показать его другому физическому лицу, которое сделает перевод", - сказал Дубынин.

Он добавил, что второй продукт - пользовательский QR - позволит сгенерировать код в приложении банка и показать его на кассе для оплаты покупки.

Пользовательский QR-код будет списывать деньги со счета, к которому он привязан, через СБП. У такого кода будет срок действия, чтобы им нельзя было воспользоваться несколько раз. По словам Дубынина, этот инструмент полезен для высокочастотных оплат, где важна скорость, например, в очередях в метро или на кассах.

Пилотный проект по пользовательскому QR-коду продлится до 1 апреля 2026 года, его тестируют с ВТБ и банк "Точка". QR-код для переводов между физическими лицами, который также работает в рамках СБП, пилотируется вместе с Газпромбанком.

Пользовательские QR-коды могут быть востребованы в ретейле и транспорте для ускорения обслуживания.