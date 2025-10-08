Health & Nutrition сменит корпоративное название на "Логика молока"

Изменение корпоративного бренда, логотипа и публичного наименования не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции и бизнес - процессы, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Health & Nutrition (бывшая "Данон Россия") приняла решение о смене корпоративного названия на "Логику молока", сообщили в компании.

"Компания Health & Nutrition, ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, приняла решение о смене корпоративного названия на новое: "Логика молока". Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. <…> Новый логотип компании - капля молока. <…> В качестве основного цвета был выбран зеленый", - говорится в сообщении компании.

Там также подчеркнули, что изменение корпоративного бренда, логотипа и публичного наименования компании не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции и бизнес - процессы. На данном этапе меняется только публичное имя компании, реквизиты и официальные наименования юридических лиц остаются прежними.

Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании.