The Economic Times: Apple поставила рекорд по экспорту iPhone из Индии

С апреля по сентябрь компания экспортировала смартфонов на $10 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. Американская компания Apple за шесть месяцев достигла рекордных показателей по объемам экспорта iPhone из Индии. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По их данным, в период с апреля по сентябрь Apple экспортировала iPhone из Индии на рекордные $10 млрд. За такой же период годом ранее Apple экспортировала iPhone на $5,71 млрд.

Только в сентябре - традиционно неблагополучном периоде для продаж, когда пользователи ждут новых моделей, - объем поставок составил $1,25 млрд, что на 155% больше, чем в 2024 году. Издание подчеркивает, что это произошло несмотря на огромный внутренний спрос на новую серию iPhone 17, которую поставляет Индия.

Apple планирует перенести в Индию в 2025 году 25% своего производства iPhone. Южноазиатская республика является второй по величине производственной базой американского производителя, на нее приходится 15% сборки смартфонов.