НСПК объяснила вывод из оборота просроченных карт Visa и Mastercard

Во всех чипах истекли сертификаты безопасности международных платежных систем

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сертификаты безопасности международных платежных систем истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 года. В связи с возникшими из-за этого рисками безопасности в России планируются ограничения работы просроченных карт, сообщил в интервью РБК гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Указанные меры касаются именно просроченных карт, уточняет Дубынин в ответ на вопрос издания, почему возникла необходимость ограничить карты, которые работают дольше своего срока действия. Они предполагают не ограничение срока их действия, а возврат к модели, когда карты были срочными. Среди причин глава НСПК называет пришедший в негодность пластик.

"Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет", -отметил Дубынин.

НСПК на данный момент формирует общее мнение рынка для того, чтобы показать его Банку России - ожидаются, в том числе, предложения банков о возможных сроках вывода карт из оборота.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжили работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК.