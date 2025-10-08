Экс-судья ВС РФ Момотов потребовал закрыть процесс об изъятии его имущества

Его представитель заявил, что в деле присутствуют сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну

Редакция сайта ТАСС

Виктор Момотов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов потребовал закрыть процесс об изъятии его имущества по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы.

"В деле присутствуют сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну. На основании этого мы требуем провести процесс в закрытом режиме", - сказал представитель Момотова в ходе заседания.

При этом Генпрокуратура выступила против такого решения, по мнению представителей надзорного ведомства, оснований для закрытия процесса нет. Судья ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.