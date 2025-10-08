Татарстан ориентирован на сотрудничество с Индией в машиностроении и фармацевтике

По итогам 2024 года Индия заняла первое место среди стран, импортирующих продукцию агропромышленного комплекса республики, сообщил премьер-министр региона Алексей Песошин

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Татарстан ориентирован на развитие сотрудничества с Индией в ряде отраслей, в том числе в сферах машиностроения и фармацевтики. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на пленарном заседании бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"Татарстан заинтересован в продвижении в Индии продукции своих предприятий. Мы ориентированы на развитие взаимодействия в сфере машиностроения, фармацевтики, информационных технологий и в других областях", - сказал Песошин.

Он отметил, что хорошими темпами развивается сотрудничество с Индией в сельскохозяйственной сфере. Так, по итогам 2024 года Индия заняла первое место среди стран, импортирующих продукцию агропромышленного комплекса республики. "На ее долю пришлось более 23% от общего объема экспорта, что составило более 109 млн долларов США", - добавил Песошин.

При этом, по его словам, необходимо активнее работать над привлечением индийских инвестиций в Татарстан. Также он отметил необходимость открытия дополнительных рейсов из Казани в города Индии.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

