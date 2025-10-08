Греф заявил, что Сбер готов к любым правилам финрынка

Однако не всегда комфортно "играть в хоккейной форме в бадминтон", указал глава кредитной организации

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Сбер готов играть по любым правилам на финансовом рынке, которые будут установлены, но не всегда комфортно "играть в хоккейной форме в бадминтон". Об этом в рамках форума "Финополис" заявил глава кредитной организации Герман Греф.

"Готовы ли мы? Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда приходишь на хоккейную коробку, в хоккейной форме, а тебе предлагают играть в бадминтон. То есть, не всегда удобно, конечно, но мы к этому готовы", - отметил Греф, отвечая на вопрос главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, готов ли Сбер играть по правилам, когда крупный участник рынка развивает какой-то социально значимый компонент инфраструктуры и отказывается открыть его рынку в течение двух-трех лет, монополизируя технологию, регулятор берет на себя создание открытой рынку альтернативы и вступает в конкуренцию с крупным игроком.

"Если серьезно, это один из самых ключевых вопросов. Потому что, первое - я слушаю вас через строки, если речь о двух трех годах - лучше не начинать. Давайте возьмем такую технологию, как биометрия. Вот мы ее вывели на рынок и потратили десятки миллиардов рублей. И пока она сложно развивается. <…> Первые два - три года - это эксперименты и это тяжело идет, а потом в какой-то момент происходит взрыв, или не происходит. И вот здесь непонятно, как будет дальше, мы не понимаем, будет ли это востребовано или нет", - заключил глава Сбера.

