Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ

На банковском рынке инноваций нет монополии из-за серьезной конкуренции между игроками, отметил Герман Греф

Здание ЦБ РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф указал на трудности в развитии технологий в финансовом секторе из-за требований к игрокам со стороны Банка России, отметив, что это "несчастье" для банков.

"Всегда слабые будут "плакать" по поводу того, что им надо что-то там разделить. В нашем секторе несчастье - у нас есть "мама" в виде Центрального банка", - сказал Греф, добавив, что на банковском рынке инноваций нет монополии из-за серьезной конкуренции между игроками.

"Теперь понятно, где корень несчастья", - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ Грефу.

