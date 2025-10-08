Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ
Редакция сайта ТАСС
08:28
СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф указал на трудности в развитии технологий в финансовом секторе из-за требований к игрокам со стороны Банка России, отметив, что это "несчастье" для банков.
"Всегда слабые будут "плакать" по поводу того, что им надо что-то там разделить. В нашем секторе несчастье - у нас есть "мама" в виде Центрального банка", - сказал Греф, добавив, что на банковском рынке инноваций нет монополии из-за серьезной конкуренции между игроками.
"Теперь понятно, где корень несчастья", - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ Грефу.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".