ЕК хочет использовать "стену дронов" для контроля танкеров с нефтью РФ

Главными элементами программы "Сохранить мир" станут инициативы создания систем ПВО и антидроновой зашиты, а также военных беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия в ближайшие недели представит свою программу милитаризации ЕС на ближайшие пять лет под названием "Сохранить мир", главными элементами которой станут программы создания систем ПВО и антидроновой зашиты, а также военных беспилотников, которые предлагается использовать в том числе для "контроля танкеров" с российской нефтью. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге, посвященных последним инцидентам, когда над разными европейскими странами наблюдались неопознанные беспилотники.

"В ближайшие недели Еврокомиссия представит нашу программу военной готовности "Европа-2030", которую мы назовем "Сохранить мир", - заявила она.

Эта программа будет включать проекты ПВО ("Восточный дозор", Eastern Flank Watch ) и противодроновой защиты ("стена дронов") у границ России. По ее словам, Еврокомиссия хочет создать "систему дешевых средств для обнаружения и перехвата беспилотников, основанную на экосистеме военных инноваций", к которой "должна быть подключена Украина". Основу этих систем должны составлять автономные беспилотники с использованием искусственного интеллекта.

"В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов, от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции (этот термин в Брюсселе используют, пытаясь утверждать, что миграция является не результатом политики ЕС, а злонамеренных действий враждебных ЕС стран - прим. ТАСС) до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть", - заявила она.