El Mundo: в ЕС сочли план использовать активы России похожим на конфискацию

Евросоюз занимается этим вопросом в спешке, указала газета

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Немало стран в Евросоюзе и европейских институтов считают, что план Брюсселя по использованию замороженных российских активов очень похож на их конфискацию. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Она констатирует, что ЕС занимается этим вопросом в спешке, а для принятия итогового решения может понадобиться поддержка каждой страны сообщества, вплоть до утверждения принятых мер в национальных парламентах.

Как отмечает газета, Бельгия указывает на то, что конфискация российских активов противоречит нормам международного права, эту точку зрения разделяет и Европейский центральный банк. Кроме того, такое решение может негативно повлиять на евро как на резервную валюту, пишет El Mundo.

10 сентября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.