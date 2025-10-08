Набиуллина заявила, что "жаркие" дискуссии стимулируют развитие инноваций

Глава Банка России отметила, что споры помогают продвигать технологии, которые работают на экономику

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. "Жаркие" дискуссии на тему инноваций только стимулируют развитие технологий в финансовом секторе. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе-2025".

"Одно наблюдение. Может быть, одним из факторов такой технологичности нашего всего финансового рынка является то, что мы не боимся открытых дискуссий, споров. Эти жаркие дискуссии как раз и стимулируют нас всех продвигать инновации, продвигать технологии, которые работают на экономику, работают на интересы граждан", - сказала Набиуллина.

