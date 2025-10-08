В ГД внесли законопроект о комплексном урегулировании долгов физлиц по потребкредитам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об обязательной процедуре комплексного урегулирования задолженности физических лиц по потребкредитам в разных банках и МФО. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отметил Аксаков в своем Telegram-канале, процедура предусматривает возможность должника, допустившего просрочку, согласовывать индивидуальный план реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами - банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами. "В результате человек сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг. Важно, что гражданин сможет обратиться к финансовому уполномоченному для контроля за процедурой, чтобы быть уверенным в соблюдении своих прав", - указал Аксаков.

При возникновении просрочки кредитор до направления требования о досрочном возврате займа будет обязан уведомить должника о его праве на комплексное урегулирование долгов на сумму от 25 тыс. рублей.

С момента получения заявления от должника кредитор становится организатором процедуры и направляет в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о ее запуске. В свою очередь БКИ информирует других кредиторов. Далее кредиторы будут принимать решения о согласии или отказе внести изменения в кредитный договор.

Должник сможет попросить финансового уполномоченного проверить процедуру комплексного урегулирования и в случае выявления нарушений запустить ее повторно. До завершения процедуры кредитор не сможет принудительно взыскивать долг. В частности, будет действовать запрет на обращение в суд с иском о взыскании, а также на нотариальное взыскание.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 270 дней после дня его официального опубликования.