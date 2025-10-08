Новак: в России разработают стратегию развития креативной индустрии до 2036 года

Это будет основополагающий документ, в котором детально отобразят все мероприятия и стратегические цели

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что в России будет разработана стратегия развития креативной индустрии до 2036 года.

"Правительство Российской Федерации вместе с Агентством стратегической инициатив, вместе с нашими другими коллегами, определили целевые показатели, которые мы должны достичь по каждому направлению в период до 2030 года. Стратегия развития - до 2036 года. Это будет уже основополагающий документ, в котором детально будут отображены все и мероприятия, и стратегические цели, и то, как мы будем развивать то или иное направление из всех наших 16 креативных индустрий", - рассказал Новак на объединений пленарной сессии "Креативная экономика в России. Горизонт 2050".