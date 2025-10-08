Новак заявил о большом экспортном потенциале креативной индустрии России
08:56
обновлено 09:25
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Креативная индустрия России обладает большим экспортным потенциалом для развития международного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время выступления на объединенной пленарной сессии "Креативная экономика России. Горизонт 2050"
"Организованы партнерства и подписаны соглашения, которые позволят нам развивать вместе и продвигать креативную индустрию. Россия в этом плане будет одним из лидеров. Мы будем стараться здесь занимать лидирующее положение, у нас есть для этого потенциал", - сказал Новак.