Новак заявил о большом экспортном потенциале креативной индустрии России

Организованы партнерства и подписаны соглашения, которые позволят развивать вместе эту область, отметил заместитель председателя правительства РФ

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Креативная индустрия России обладает большим экспортным потенциалом для развития международного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время выступления на объединенной пленарной сессии "Креативная экономика России. Горизонт 2050"

"Организованы партнерства и подписаны соглашения, которые позволят нам развивать вместе и продвигать креативную индустрию. Россия в этом плане будет одним из лидеров. Мы будем стараться здесь занимать лидирующее положение, у нас есть для этого потенциал", - сказал Новак.