ВЦИОМ: российским геймерам больше всего известны китайские видеоигры

При этом о корейских видеоиграх знает лишь треть респондентов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Геймеры из РФ больше всего знакомы с игровой индустрией Китая. Так, наиболее популярными видеоиграми стали Genshin Impact, PUBG Mobile. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Лучше всего российские геймеры знакомы с китайской игровой индустрией: 48% слышали хотя бы об одной игре из 21 протестированных, 44% осведомленных в них играли; в пятерку самых узнаваемых и популярных игр вошли: Genshin Impact, PUBG Mobile, Warframe, Black Myth: Wukong и Path of Exile", - говорится в результатах исследования.

При этом о корейских видеоиграх знает лишь треть респондентов (33%), из которых только 23% в них играли. Lineage 2 (23%), Lost Ark (10%) и Ragnarok Online (9%) вошли в топ-3 самых узнаваемых для россиян.

На сегодняшний день геймингом в РФ увлекается 41% участников опроса, еще 35% являются геймерами в прошлом. Отмечается, что россияне не так много времени уделяют видеоиграм. Так, 36% опрошенных указали, что проводят за играми менее четырех часов в день, еще 37% играют несколько раз в неделю. Только 7% респондентов посвящают видеоиграм больше четырех часов в день.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 13-16 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.