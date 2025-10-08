Сбер готов подключить другие банки к платформе платежей по биометрии

готовится внедрить новую форму оплаты по отпечатку ладони

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. "Сбер" готов подключить другие банки к своей платформе платежей по биометрии. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на "Финополисе-2025".

"Если говорить про биометрию, то мы с одним из партнеров до конца года или в начале следующего года пойдем в эксперимент и попытаемся совместить все наши системы. Если это пойдет мы готовы открывать эту технологию всем партнерам и подключать", - сказал он.

Сбербанк готовится внедрить новую форму оплаты с использованием биометрии - по отпечатку ладони, сообщал ранее "Коммерсантъ".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.