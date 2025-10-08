The Economic Times: индийские НПЗ будут покупать больше российской нефти

Газета отмечает, что скидки на отгрузку нефти марки Urals в ноябре составляют от $2 до $2,5 за баррель

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие компании увеличат импорт нефти из России в ближайшие месяцы, поскольку торговые переговоры с Вашингтоном затягиваются, а скидки растут на фоне масштабных поставок. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, скидки на отгрузку нефти марки Urals в ноябре составляют от $2 до $2,5 за баррель, что делает ее более привлекательной для индийских НПЗ по сравнению с нефтью марки Brent.

Кроме этого, ресурсы, отслеживающие передвижения судов в текущем месяце, указывают на рост поставок российской нефти. По данным аналитической компании Kpler, импорт нефти из России в Индию в октябре может составить в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки. Это примерно на 6% больше, чем в предыдущем месяце, но немного ниже прошлогоднего уровня.

Газета напоминает, что в августе США ввели в отношении индийских товаров 50-процентные пошлины, пытаясь оказать давление на Нью-Дели и заставить ограничить закупку российской нефти. В ответ Индия ясно дала понять, что сделки обусловлены ценой и будут продолжены, одновременно отметив, что хочет покупать больше американских энергоносителей на фоне переговоров с Вашингтоном.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (он превышает 85%). Индийские НПЗ закупают нефть более чем в 30 странах. Российская нефть стабильно составляет около трети от общего объема индийского импорта.