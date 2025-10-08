В Хабаровске возводившую дома дольщиков компанию признали банкротом

Назначен также конкурсный управляющий, которому переходит руководство должником

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края признал банкротом компанию, которая строила дома с долевым участием, проблемная стройка заморожена с 2023 года. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

"Арбитражным судом Хабаровского края удовлетворено заявление ППК "Фонд развития территорий" о признании ООО "Застройщик-ДВ" банкротом. Кроме того, назначен конкурсный управляющий, которому переходит руководство должником", - говорится в сообщении.

Работа по реализации этого объекта ведется по согласованной дорожной карте. В дальнейших планах - формирование реестра требований участников строительства.

В проект строительства жилого комплекса по улице Панфиловцев входит три многоэтажки. Строительство началось в 2013 году, однако с 2023 года работы на объекте заморожены. Как сообщал ТАСС в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых, по этому объекту числится 271 дольщик.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где проблема обманутых дольщиков еще не разрешена. В едином реестре проблемных объектов на начало сентября числилось пять недостроенных объектов, в списке обманутых дольщиков находилось около 1,3 тыс. человек. Объекты постепенно сдаются, так, на этой неделе стало известно о том, что долгострой по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство трехсекционного дома началось еще в 2014 году, но из-за банкротства застройщика ООО "Диалог" завершить работы не удалось. В 2024 году на объект зашел новый подрядчик. Получить ключи от новых квартир 384 пострадавших дольщика смогут в ноябре.