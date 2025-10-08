Татарстан работает над увеличением количества совместных ИТ-проектов с Индией

Ожидается открытие представительств индийских компаний в республике

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Татарстан работает над увеличением количества совместных ИТ-проектов с Индией. Компаниям необходимо лучше изучить рынок друг друга, сообщил ТАСС замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов на полях бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"В ИТ сотрудничество [между Татарстаном и Индией] пока только в зачатке находится. Первое направление [развития сотрудничества], - это, конечно, чтобы появлялось больше совместных проектов с российской и с индийской стороны. Потому что пока они вместе какие-то новые проекты не сделают, они не начнут понимать рынок друг друга", - сказал Габдрахманов.

По его словам, на форуме будет подписано соглашение, в рамках которого планируется запустить специальную платформу для бизнеса. "Где компании индийские, которые хотят выходить на рынок России, могут подаваться в любой момент времени. И наоборот, российские компании, татарстанские компании, которые хотят выходить на индийский рынок, могут подавать туда свои заявки", - сказал он.

Он отметил, что уже есть резиденты ОЭЗ "Иннополис", которые экспортировали свои ИТ-решения в Индию. Также ожидается открытие представительств индийских компаний в Татарстане. "Такие единичные примеры есть, наша цель - подогреть это все и более плотно начать общаться, чтобы таких примеров было больше. <...> Мы сильны в цифровизации медицины, в цифровизации госуслуг, этим всем опытом можно делиться", - сказал он.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.