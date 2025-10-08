Статья

Конец "банковского рабства" и безналичные платежи. Заявления Набиуллиной

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

"Банковское рабство", практика, когда работодатель навязывал сотрудникам конкретный зарплатный банк и не предлагал альтернативы, в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на "Финополисе-2025".

Она также отметила, что доля безналичных платежей в России превысила 87%.

ТАСС собрал ключевые заявления главы ЦБ.

О "банковском рабстве"

"Банковское рабство" в России "почти отошло в прошлое": "Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше".

Когда вводилась возможность бесплатно переводить деньги между своими счетами, банки относительно спокойно это восприняли: "Потому что, мне кажется, благодаря технологиям стали более уверенными, что клиентов можно удержать не заградительными комиссиями на выход, а тем, что можно предоставить лучшие услуги и лучшие сервисы"

О безналичных платежах

На безналичные платежи приходится 87,5% операций в России: "Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками. Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра".

