Греф: клиенты Сбера совершили более 20,5 млн транзакций через сервис "Вжух"

Оборот составил более 15 млрд рублей, отметил глава банка

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Клиенты Сбера совершили более 20,5 млн транзакций по картам с помощью технологии "Вжух", оборот составил более 15 млрд рублей. Об этом в рамках форума Finopolis сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Популярность сервиса очень высокая. За первую неделю запуска "Вжух" подключили 1,6 млн человек. Сейчас "Вжух" пользуются уже более 2,5 млн человек. Клиенты совершили более 20,5 млн транзакций по картам Сбера, оборот составил более 15 млрд рублей", - отметил он.

Сбер в августе запустил оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy. Для оплаты не требуется никаких специальных настроек. Достаточно заранее установить новую версию "Сбербанк онлайн" и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбер провел масштабную доработку и обновление парка терминалов для проведения оплаты по технологии "Вжух".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.