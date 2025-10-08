ExxonMobil будет разрабатывать месторождение нефти Меджнун в Ираке

По информации Reuters, запасы месторождения составляют около 38 млрд баррелей

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейшая американская энергетическая компания ExxonMobil достигла договоренностей с Багдадом о разработке и эксплуатации одного из богатейших в мире месторождений нефти Меджнун, запасы которого составляют около 38 млрд баррелей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три иракских официальных источника.

Соглашения предусматривают также модернизацию инфраструктуры экспорта иракской нефти на юге страны и раздел прибыли от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. Американский нефтегазовый гигант подпишет также соглашение о предоставлении нефтехранилищ для иракской нефти на азиатском рынке. Суммы контрактов не разглашаются.

Как сообщалось ранее, британская компания BP вложит до $25 млрд в реализацию проектов по освоению нефтегазовых месторождений Киркука в Ираке. Первоначальный объем добычи углеводородов в соответствии с согласованном контрактом установлен на уровне 328 тыс. баррелей в сутки. Согласно условиям соглашения, BP будет работать совместно с иракскими государственными компаниями North Oil Company и North Gas Company над восстановлением и расширением добычи на куполах Баба и Аванах месторождения Киркук, а также на трех соседних месторождениях Джамбур, Бай Хасан и Хаббаз.

Согласно информации отраслевых источников, реализации проекта, который находится на ранней стадии, поспособствует возобновление поставок по нефтепроводу Киркук - Джейхан. Протяженность самого большого нефтепровода Ирака, соединяющего киркукские месторождения с Турцией, 970 км.