Выдачу лицензий на россыпное золото по заявительному принципу запретят

Запрет начнет действовать с 2026 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выдачу лицензий на право пользования недрами для геологического изучения по заявительному принципу на россыпное золото планируют запретить в РФ с 2026 года. Об этом сообщил в ходе форума "Майнекс" глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, социальные факторы, связанные с отработкой россыпного золота, привели к опасности закрытия всей возможности предоставления участков недр по заявительному принципу.

"Была продолжительная дискуссия, полагаю, что она закончилась в прошлом месяце. Нам удалось отстоять заявительный принцип в отношении всех остальных видов сырья, но вот эта ситуация с заявительным принципом в отношении россыпного золота, которая привела к тому, что у нас сейчас по нему 7,5 тыс. лицензий, на которых непонятно делается, которые плохо администрируются, плохо работаются. Дальше накапливать эту проблему нельзя, и со следующего года, - дата не определена точно, - но заявительный принцип на россыпное золото будет закрыт", - сказал он.

Планируется, как отметил Казанов, что будет закрыт и заявительный принцип на получение лицензий на углеводородное сырье, но у этого запрета другая мотивация.