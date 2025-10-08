Bloomberg: в ЕС считают новые требования США подрывающими соглашение по торговле

По данным агентства, предложения от Вашингтона поступили на фоне подготовки обеих сторон к переговорам о следующих этапах реализации торговой сделки

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Официальные лица Европейского союза рассматривают новые требования США о торговых уступках, а также другие меры как потенциально подрывающие недавно достигнутое торговое соглашение. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, ранее в этом месяце администрация президента США Дональда Трампа направила ЕС новое предложение по внедрению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли. Однако, по словам собеседников агентства, чиновники ЕС считают эти требования максималистскими.

Источники пока не раскрывают подробностей. Новые предложения поступили на фоне подготовки обеих сторон к переговорам о следующих этапах реализации торговой сделки, заключенной этим летом, которая установила пошлины в размере 15% на большинство товаров ЕС, ввозимых в США, отмечает Bloomberg.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.