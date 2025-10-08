Совфед одобрил закон о новых требованиях к управляющим компаниям

Согласно документу с 30 до 10 рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии, однако в некоторых случаях он может быть продлен на 5 дней

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о сокращении сроков лицензирования управляющих компаний, которым одновременно вводятся и новые требования для получения таких лицензий. Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в Жилищный кодекс РФ.

Управляющие компании должны будут соответствовать устанавливаемым правительством РФ требованиям к персоналу и материально-техническому обеспечению. При этом выполнять эти требования можно будет в том числе путем заключения договоров на оказание услуг и выполнение работ.

Согласно закону с 30 до 10 рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии, однако в некоторых случаях он может быть продлен на 5 дней. Упраздняется необходимость создания регионами РФ комиссий, которые ранее принимали решения о выдаче лицензий. Теперь принимать такие решения будет непосредственно орган государственного жилищного надзора.

Документ также предусматривает ведение единого федерального реестра квалификационных аттестатов и возможность подачи заявлений на получение аттестатов через портал госуслуг.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.