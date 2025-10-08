Новак 9 октября проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Правительство ранее ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года

Вице-премьер РФ Александр Новак © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак в четверг проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Будет штаб у Новака завтра, будем обсуждать", - сказал он.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Новак ранее говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям.