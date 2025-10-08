В Москве создадут площадку для тестирования инноваций в сфере строительства

На полигоне специалисты будут испытывать решения, связанные с цифровыми системами управления зданиями, строительными процессами и логистикой, зелеными технологиями и энергоэффективными материалами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Площадку для тестирования инновационных решений в области строительства создадут в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского инновационного кластера (МИК).

Уточняется, что соглашение о создании полигона подписано в рамках международного саммита Moscow Startup Summit между МИК и "Сбером". Площадка расположится на базе делового кластера "Сберсити".

"Москва системно формирует инфраструктуру для внедрения инновационных решений в реальный сектор экономики. Подписанное соглашение - это пример эффективной кооперации для ускоренного внедрения технологий в городскую среду. Оно открывает новые возможности для компаний, чьи разработки в области строительства и девелопмента станут драйверами развития отрасли. Для столицы это не только про внедрение инноваций, но и про повышение качества городской среды", - приводятся в сообщении слова генерального директора МИК Алексея Парабучева.

Отмечается, что на полигоне специалисты будут испытывать решения, связанные с цифровыми системами управления зданиями, строительными процессами и логистикой, зелеными технологиями и энергоэффективными материалами, а также с методами ускоренного проектирования и технологиями автоматизированного контроля качества.

В пресс-службе добавили, что на полигоне планируется внедрение технологий для создания цифровых двойников конструкционных элементов, 3D-печати бетоном при возведении жилых и промышленных зданий, фотоэлектрических фасадных систем, основанных на передовой гетероструктурной технологии с низким углеродным следом.