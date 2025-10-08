Мишустин: российский АПК за десять лет вырос более чем на 50%

Агропром в РФ стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным, указал председатель правительства

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Рост в отечественном сельском хозяйстве составил за последнее десятилетие более 50%. Такие цифры привел председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"За десять лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным", - рассказал премьер.

Как подчеркнул Мишустин, возродившееся в России за этот период сельское хозяйство стало одной из основ укрепления суверенитета страны.