Кабмин сохраняет прогноз по урожаю ключевых культур на уровне 2024 года

Правительство отмечает положительную динамику по их урожайности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство России сохраняет прогноз урожая основных культур на уровне прошлого года и отмечает положительную динамику по их урожайности. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"Прогноз по целому ряду культур - зерновым, масличным, сахарной свекле, картофелю - на уровне прошлого года. И даже лучше", - рассказал премьер.

"Причем есть положительная динамика и по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений", - добавил Мишустин.