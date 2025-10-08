Мишустин: производство мяса и молока в России продолжает расти

Председатель правительства отметил, что увеличивается и усложняется переработка рыбной продукции, продолжают последовательно расти объемы товарной аквакультуры

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мясомолочная отрасль в России продолжает демонстрировать рост. Это происходит уже несколько лет подряд, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"Особо следует отметить результаты животноводов. Прирост и по мясу, и по молоку, - рассказал премьер. - И так уже не первый год".

"Сегодня свои успехи по этим направлениям на выставке демонстрируют сразу несколько регионов - Ленинградская область, Адыгея, Подмосковье", - поделился глава кабмина.

По словам Мишустина, "увеличивается и усложняется переработка рыбной продукции, продолжают последовательно расти объемы товарной аквакультуры".

"Планируется строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятий", - анонсировал премьер.