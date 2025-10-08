Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Мишустин: внутренний рынок России обеспечен продовольствием и сырьем для него

Потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны, подчеркнул председатель правительства
Редакция сайта ТАСС
10:53
обновлено 10:56

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский внутренний рынок обеспечен сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Это подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием, - резюмировал премьер, приведя данные статистики. - А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны". 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия