Мишустин: внутренний рынок России обеспечен продовольствием и сырьем для него

Потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны, подчеркнул председатель правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский внутренний рынок обеспечен сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Это подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием, - резюмировал премьер, приведя данные статистики. - А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны".