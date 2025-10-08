Мишустин: внутренний рынок России обеспечен продовольствием и сырьем для него
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский внутренний рынок обеспечен сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Это подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".
"Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием, - резюмировал премьер, приведя данные статистики. - А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны".