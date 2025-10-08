Мишустину рассказали о привлечении ветеранов СВО к обучению в школе фермеров

Уже 650 бойцов прошли обучение

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на агропромышленной выставке "Золотая осень" рассказали о привлечении бывших бойцов СВО к обучению в Школе фермера.

На стенде "Россельхозбанка" Мишустину сообщили о совместном с Минсельхозом флагманском проекте банка Школа фермера. Проект готовит предпринимателей для сельской местности. Весь прошлый год к обучению активно привлекали бывших участников СВО, 650 бойцов прошли обучение. По плану на следующий год 25% слушателей должны быть бывшими участниками спецоперации.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы очень активно занимаетесь привлечением ребят, которые со специальной военной операции пришли", - отреагировал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что президент России неоднократно давал поручение очень внимательно относиться к ветеранам СВО, в том числе и к их трудоустройству.

"Очень приятно слышать, что уже поставили определенный план, чтобы ребята шли. Поскольку сегодня отрасль агропрома вообще глобальная, она очень инновационная, очень интересная. Совершенно по-другому все стало структурировано с использованием в том числе современных средств информационных технологий, дронов, искусственного интеллекта", - уточнил глава кабмина.

Рассказали председателю правительства и об агроклассках, где подготовку специалистов начинают со средней школы. В перспективе таких классов должно стать 18 тыс. по всей стране.

"Конечно, для школьников, для ребят, для которых делаются такие платформы, должно быть интересно, захватывающе, чтобы мотивация ребят идти в том числе в аграрные вузы была сильной", - резюмировал Мишустин.