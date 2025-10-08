Кузбасс смог выполнить соглашение с РЖД по вывозу угля на восток

Чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 8 октября. /ТАСС/. План по вывозу угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении за 9 месяцев 2025 года выполнен в полном объеме, несмотря на отставание в 0,8 млн тонн по итогам первого полугодия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

Правительство Кузбасса и РЖД заключили соглашение, предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2025 году. По итогам первого полугодия 2025 года невыполнение параметров соглашения составило около 0,8 млн тонн из-за устойчивой тенденции по непредъявлению угля со стороны угольных компаний Кузбасса, сообщали в РЖД.

"За последний месяц нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев. И теперь, чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, так как в зимнее время это является критически важным для сохранения экономической эффективности и ритмичности его транспортировки", - написал Панов.

Он добавил, что проблемы при выгрузке регулярно вызывают потери в сотни миллионов рублей как угольной отрасли, так и для портов и перевозчика.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 110 тыс. человек. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. Тридцать предприятий находятся в красной зоне, 18 - приостановили работу.