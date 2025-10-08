Россия в сентябре добывала нефть близко к квоте ОПЕК+

"Восьмерка" ОПЕК+ на встрече в августе договорилась увеличить добычу нефти на 547 тыс. б/с к уровню августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Россия будет исполнять свою квоту по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, в сентябре добывала близко к квоте. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем. Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же наращиваем плавно. Поэтому мы свою квоту и будем исполнять", - сказал он.

При этом в сентябре добыча нефти РФ была близка к квоте, отметил Новак. "Мы близко около того, что в рамках квоты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли выполнить квоту в сентябре.

"Восьмерка" ОПЕК+ на встрече в августе договорилась увеличить добычу нефти на 547 тыс. б/с к уровню августа, квота России на сентябрь составляла 9,449 млн б/с без учета графика компенсаций перепроизводства нефти и 9,415 млн б/с с учетом графика.